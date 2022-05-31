和泰汽車幾乎與日本同步發表TOYOTA bZ4X全新純電休旅車，讓台灣消費者能搶先體驗其獨特的純電魅力，甫上市即受到市場矚目。基於善盡企業社會責任，和泰汽車日前舉辦全台第一場「消防人員鋰電池純電車緊急處置教育」及「車輛消防鑑識研討會」，領先業界主動邀請內政部消防署及所轄全台各地區消防局參與實體教育活動，在純電車發展趨勢下建立安全的消防觀念，為社會大眾創造安全的用車環境。

和泰汽車表示，當天的教育及研討活動，包含純電車遇到起火、泡水及重大事故的處理方式、車體擠壓時的切割方式及第一時間救援等，透過專業的技術分享及經驗交流，幫助消防人員能夠專業快速地在緊急狀況下，協助車主排除車輛問題，減少人員傷亡風險。

教育時數約7小時，整體參與滿意度高達9分以上（10級為滿分），消防署及各地區消防局皆對此活動表示高度的肯定與認同。當日參與的學員包括內政部消防署人員，以及來自全台及離島各縣市政府消防局人員，甚至包括特種搜救隊，以及港務消防隊皆有派員參加，共計80人，可見消防人員皆把握這個難得的學習機會，充實對於純電車緊急處置及消防鑑識的知識。

此外，為了因應TOYOTA第一台純電車款的導入，和泰汽車也特別引進全套純電車專屬維修設備，並且召集全台各保修據點種子技師及服務專員，移植源自日本母廠的專業技術培訓課程，使得TOYOTA全據點皆可提供純電車車主專業的保養及維修服務。

為了讓車主方便回廠，和泰汽車於2019年起持續導入新型態服務據點「TOYOTA 社區型保修站」，主打保養、輪胎/電瓶更換等服務，提供車主快速的原廠售後服務，截至2022年5月底，全台已導入37間TOYOTA保修站，計畫於2024年累積導入100間TOYOTA社區型保修站，加上原有的124間服務廠，未來將有224間服務據點，提供車主便利的售後服務網絡。