台中市議員張耀中說，台中市目前有1345輛柴油公車，若全面汰換為電動公車，等同於興建19座文心森林公園的減碳量。(張耀中提供／林欣儀台中傳真)

台中市長盧秀燕競選承諾「空氣換新」該如何兌現？民進黨議員張耀中提出解方，他說，目前全市柴油公車有1345輛，若能全部汰換為電動公車，等同於興建190座文心森林公園，可達到空氣換新目的；國民黨議員羅永珍也關切電動公車等問題，強調空汙治理不能等。

盧秀燕表示，台中市府治理空汙採取多管齊下的方式，且依循「先公後私、先大後小」原則，從火力發電廠的設備更新、到公車及機車等移動汙染源改善，都有相對措施，根據行政院環保署公布的汙染防制績效考評，台中已連續3年獲特優。

張耀中表示，台中市目前公車數量為1585輛，扣除已汰換的電動公車240輛，還有1345輛為柴油公車，這些柴油車若能夠全部汰換為電動公車，以每輛電動公車年減碳量12.51公噸來計算，等同於興建190座文心森林公園。

張耀中說，交通部推動市區公車全面電動化，希望2030年達標，也提供縣市政府許多補貼方案，交通局應積極協助公車業者爭取，同時增設充電樁，從源頭解決電動公車充電問題。

交通局長葉昭甫指出，配合交通部計畫，市府今年度預計再汰換50輛電動公車，去年也協助業者爭取44輛公車獲得交通部補助，今年預計可望再爭取10輛補助；至於充電樁設置的部分，目前在台中轉運中心、水湳轉運中心都有預留充電設施。

至於羅永珍要求強化空汙治理與電動公車推動，盧秀燕也強調，她對公車排放廢氣的感受相當深刻，就任後以推動綠色公車為優先政策，率先汰換10年以上公車，而台中市電動公車數量也從2019年的150輛，至今年增加達到240輛，預計今年底可達290輛。