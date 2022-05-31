澳洲實行君主立憲制，但立場中間偏左的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天提名的內閣人選中，竟包括一位「共和國事務助理部長」。

法新社報導，96歲的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）準備慶祝登基70週年的白金禧年，而她也是澳洲君主，最近勝選的澳洲政府卻朝罷黜她跨出象徵性一步。

艾班尼斯宣布，國會議員齊索斯威特（Matt Thistlethwaite）將擔任共和國事務助理部長等職務。

過往的勞工黨（Labor Party）領袖曾承諾要辦理公投，以決定是否取消由女王作為澳洲元首，但長期身為共和派的艾班尼斯競選時未強調這項承諾。

提倡以澳洲人作為國家元首的「澳洲共和運動」（Australian Republic Movement）樂見新政府的動作。

知名共和派作家費茲西蒙斯（Peter FitzSimons）推文：「我們上路了！銘記此刻：大英國協歷史上，澳洲首度有一位政府成員專門負責廢除王位，幫助澳洲成為共和國。」

艾班尼斯曾形容澳洲「無可避免」會成為共和國。

澳洲1999年曾舉行公投，當時有近55%選民反對改採共和制。