本周IC設計股表現亮眼，業績看旺的股王矽力-KY（6415）31日重回3,000元，信驊（5274）、祥碩（5269）也有2％以上的漲幅，帶動統一IC設計台灣ETN（020031）兩個交易日漲幅逾5％；統一投顧表示，半導體IC雖面臨庫存調整，但庫存相對健康的類比IC及受惠規格升級之個股展望相對樂觀，可考慮指數產品ETN降低投資個別公司的風險，待短期產業庫存調整後，可望迎來中長線成長機會。

統一投顧認為，終端消費市場轉弱，半導體IC庫存偏高，預期將有2～3個季度調整，尤以中國封城及總經因素衝擊的手機及面板短期壓力較大，可轉而關注展望仍然樂觀的個股。

譜瑞-KY下半年將發表PCIe gen 5 re-timer，且在高速傳輸市場持續提高市占率；矽力-KY因汽車、Server、通訊設備、工業等需求旺盛，訂單能見度延長至4個季度；祥碩則於第二季開始出貨超微（AMD）代工新品，並於下半年放量，業績先蹲後跳。

IC設計類股5月以來擺脫第一季殺聲隆隆的泥淖、大幅反彈，市場第一檔鎖定台灣IC設計類股的統一IC設計ETN，5月最高漲幅來到9.55％；統一證券金融商品部表示，台灣IC設計廠商具有相當好的營運體質，且新科技趨勢仍不變，遇回檔不妨採用逢低策略建立部位，並善用指數商品降低個股波動。