本土疫情延燒導致民怨四起，《美麗島電子報》董事長吳子嘉30日表示，衛福部長陳時中現在慘了，民調4月和5月所作結果，他滿意度掉了15個百分點，他推防疫政策不負責任，讓民眾快篩排隊、PCR排隊、領藥排隊，搞到好多事情都在排隊，這些事情發生後，代表他民調已經掛掉了，陳時中的政治生命已經結束了。

吳子嘉30日在政論節目「關鍵時刻」表示，陳時中現在慘了，民調4月和5月所作結果，他滿意度掉了15個百分點，他推防疫政策不負責任，讓民眾快篩排隊、PCR排隊、領藥排隊，搞到好多事情都在排隊，這些事情發生後，代表他民調已經掛掉了，陳時中的政治生命已經結束了。

主持人追問，你是說年底的市長選舉，陳時中不會出來嗎?不管是桃園還是台北市?吳子嘉強調，他還是會出來，原因是民進黨認為，台北市這局是三腳督，所以派個西瓜都會贏，而陳時中就是那個西瓜。但支持他的人沒想到的是，陳時中是個爛西瓜，是不會贏的人。

吳子嘉坦言，但是因為整個派系的運作，目前有派系仍然堅定要讓陳時中出來選，所以6月份可能會開始防疫部分解封，讓大家恢復活動，就是讓陳時中開始去跑活動、選舉。