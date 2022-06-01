月初前往美國的民進黨前立委沈富雄昨（5月31日）深夜在臉書發文，預告自己將在6月3日回台，同時質疑「持本國護照入境的國人到底帶回多少風險？」

沈富雄表示，自己將依原定行程返台，但「接著而來的是七天的『居家檢疫』，再加七天的『自主管理』，要到6/17日才完全還我自由之身」，他直言「越想越惱」，「以我為例，自我檢討入境的國人到底身上帶Omicron的風險有多高」？沈富雄點出：

(1)打完三針疫苗，出境前一天PCR採陰，入境之日PCR還要再採陰。

(2)我停留一個月的美國華盛頓州每日確診數是700/1,000,000人口，而台灣當下是40,000/1,000,000人口，兩地相差五倍。

沈富雄感嘆，可笑的是，自己去美國，「由污入淨，不需要隔離、檢疫，除一些公共場所室內之外可不戴口罩，而一個月後回國，由淨入污，竟然要7+7，不久前還是10天隔離檢疫呢！」

沈富雄更指出，陳時中先後曾就為什麼對入境的自家人這麼苛給過三個理由，依時間序，他如此說：

(1)帶回新病毒變異株的風險。

(2)拖累醫療體系。

(3)國內染疫率6%已經與入境染疫率6%接近。

沈富雄直言，前兩項不值識者一辯，但「第三項百思不得其解」，台灣每天的新確診病人起碼60,000人，而入境篩陽的約60人，前者的漏網之魚約為後者的1000倍大，真是見樹不見林。