俄羅斯持續入侵烏克蘭，西方國家紛紛加重制裁，近日歐盟同意新的對俄制裁方案，包括在年底前禁止90%俄國石油進口。俄羅斯為了銷售俄油，只好大幅降價賣給印度、大陸等國家，俄羅斯財政部最新揭露原油出口平均價格，非常便宜且沒賺頭。

綜合外媒報導，俄羅斯財政部指出，今年4月中旬至5月中旬，俄羅斯主要烏拉爾原油出口平均價格僅每桶73.24美元，比同期間的布蘭特原油期貨均價大幅低了近32%，因差距異常大，表明俄羅斯已無法從原油上漲中受益。

數據資料亦顯示，從2月中旬到3月中旬的水平，烏拉爾石油下跌23%，同一時期布倫特原油上漲2.5%。報導指出，由於西方國家加重制裁，俄油傳統買家逐步撤退，俄羅斯原油折價幅度已擴大。

而在歐盟出手實施禁運部分俄油後，經估算可能會使俄羅斯每年損失高達100億美元（折合約新台幣2900億元）的出口收入

商業內幕 (Business Insider)先前報導，Kpler首席石油分析師Matt Smith指出，若歐盟禁運後，俄國石油產出可能在一兩年內銳減20%。而此一預估值遠超過能源諮詢機構Rystad Energy的分析。他更警告，一旦俄國大幅減產，會嚴重傷害該國未來的產油能力，因西伯利亞等產油區天候極端，一旦鑽探活動長期暫停，恐會傷害原油儲備和油井。