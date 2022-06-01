繼5月推出以住代護「十年駐村」計畫，釋出近百戶的眷舍邀請大家到眷村修屋創業，近一個月期間近千人看屋與收到四十件申請，顯示大家對於入駐眷村的熱情。文化局加碼推出「五年駐村」計畫，釋出建業、黃埔兩處於年底合約到期的54戶的房舍，邀請有志於眷村創業的旅宿、餐飲、獨立書店與相關文創產業夥伴一起加入。

以住代護是獨屬高雄眷村的進駐計畫，2014年時任文化局長的史哲副市長以眷村「因住而生、因住而活」的理念開啟了高雄眷村活化再利用的新篇章，從全民修屋、眷村民宿到去年結合陳其邁市長青年政策的「青創HOUSE」，9年來高雄眷村隨著不同村民的進駐，讓黃埔、建業蔚然成村，而且是個具有特色且會呼吸的有機村落。

文化局局長王文翠表示:今年以住代護分為「十年駐村」、「五年駐村」兩個計畫，共計釋出148戶屋舍邀請民眾進駐，是有史以來最大規模的以住代護計畫。本次加碼的「五年駐村」共釋出黃埔新村28戶、建業新村26戶，是針對年底即將到期的屋舍，房舍已經過基礎修繕，須收取租金，進駐期為5年，並限時於眷舍點交後6個月完成開業，適合短期營運規劃的申請者；而自5月開始招募的「十年駐村」則是針對長期營運規劃者，不僅是以住代護推出最長年限，更有前五年免租金的優惠措施，每戶租金補貼超過百萬，更藉由房舍修繕可打造獨屬於自己的創業空間。