林建叡留在台南官田大崎11年，寫各種計畫申請經費，活化老屋與社區，把村落變成一個遊戲小島。（林建叡提供／劉秀芬台南傳真）

臺南藝術大學建築藝術研究所畢業的林建叡，留在台南官田大崎駐村近11年，推動在地創生工作，改造老屋與聚落，開發體驗課程，將村落變成一個遊戲小島，近來更要與嘉義鹿草社區合作，將大崎經驗輸出，為嘉義鹿草社區青兒少上課，培育成為社區導覽人力。

林建叡表示，此次計畫是與「臺灣青兒少社區交流協會」闕漢中教授合作，讓鹿草的青兒少到大崎社區來上課，實際踏查社區，將他們對大崎社區的感受，無論是好的、壞的、好玩的、有趣的，還是需要改進的，製成感受地圖。

課程同時會回到嘉義鹿草社區舉行，青兒少以在大崎上課經驗，讓他們在自己社區踏查，製作出他們對社區的感覺地圖，以及他們想像中社區應該要有那些要素與面貌，從導覽培訓中，學習表達對環境感受與想像，未來能真正回饋社區，進行導覽。

林建叡與羅婉慈駐村大崎這些年，持續引動青年投入在地創生工作，活化閒置老屋與村落景觀，興築兒童圖書館、手作教室、景觀遊戲場、展售店，媒合小農賣芒果等，每周六日提供親子體驗活動，吸引遊客造訪大崎，寒暑期兒童營隊更是時常報名秒殺。

林建叡說，「村是遊戲小島」的農村體驗服務策略，5年來吸引都市親子遊客至聚落體驗消費人數累積約7000人次，他也期待團隊的「藝農經驗」，能為別的社區提供參考，也提升大崎聚落的知名度。