弘光多遊系副教授陳智賢（上）指導學生黃精豪（下）在大專實務競賽商業群奪第一名。（弘光科大提供）

2022年全國大專校院學生實務專題製作競賽成績揭曉，弘光科大文化創意產業系學生的作品「白冷滺滺」，獲得能源與環保群第一名；多媒體遊戲發展與應用系學生的作品「行銷策略之設計案例-以安永鮮物鱸魚精產品行銷策略規畫為例」，獲得商業群第一名，學生在畢業前勇奪殊榮。

弘光科大研發長林聖敦說，今年實務專題製作競賽總共有1284件參賽，136件進入決賽，拿下兩個第一名相當不容易。文創系學生能跨到能源與環保群，獲得第一名，代表老師跨域指導產生的新創意火花；商業群競爭最激烈，有177件報名、18件進入決賽，多遊系學生突圍勇奪全國第一，更難能可貴。

獲得能源與環保群第一名的作品「白冷滺滺」，由文創系助理教授黃錦華、副教授涂卉共同指導學生廖幸誼、鍾亞伶及彭聿綾的作品，以新社區白冷圳當創作主題，學生介紹當地民生用水、農作物栽種都仰賴著白冷圳特殊「倒虹吸管原理」，利用大氣壓力引進水源。

廖幸誼說，為讓更多學童認識自己家鄉，學習珍惜水資源及如何與生態共存，用新社盛產的香菇繪製虛擬卡通人物，引領學童更快進入他們所創作的繪本故事中，也設計卡牌、蛇棋等遊戲，運用AR擴增實境，讓孩童深入了解生態、環保能源的重要性。

多遊系副教授陳智賢指出，他指導大四學生黃精豪參加的商業群競賽，加上畢業多年系上傑出校友賴建宏傳授職場實務經驗，以「大手牽小手的方式」共同帶領學生，讓作品更貼近實務獲得評審青睞。

「參加過10場以上的比賽，畢業前獲得最好的成績，更上一層樓！」黃精豪說，他對行銷企畫有興趣，兩年前跟學長一起參加比賽累積經驗，打算繼續鑽研，已考取中山大學社會創新研究所。這次以安永鮮物鱸魚精產品做行銷，融入社會企業責任，讓品牌與公益做結合，創造出更多市場與商業價值。