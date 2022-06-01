宏碁智醫（6857）旗下眼科AI輔助診斷軟體VeriSee DR（AI輔助診斷糖尿病視網膜病變），布局海外市場傳好消息，今（1）日宣布已於泰國和印度數家醫院導入眼科智慧醫材，提升該區糖尿病患者的眼睛照護品質。

宏碁智醫的旗艦眼科AI產品VeriSee DR已在台灣導入超過80家各級醫療院所，是全台灣落地最廣泛的眼科AI智慧醫材。除了台灣市場外，宏碁智醫也在泰國和印度市場擴大落地應用，於當地數家醫院導入糖尿病視網膜病變輔助診斷軟體VeriSee DR，協助並加速醫護人員執行篩檢服務，提升醫院糖尿病患者眼底檢查量能。

根據國際糖尿病聯盟（International Diabetes Federation, IDF）的最新統計顯示，泰國成人糖尿病盛行率達8.3%，約428萬的成年人患有糖尿病1，而印度則有超過7,400萬的糖尿病成人，盛行率達8.3%，與日俱增的糖尿病患者人數已造成成年人口嚴重健康問題。而糖尿病友併發相關眼疾的風險較一般人高，若糖友血糖控制不好，容易造成眼病變甚至造成失明風險。

宏碁智醫持續擴大VeriSee DR在海外市場的布局與糖眼篩檢領域的影響力，預計將可協助改善當地因眼科醫生不足，導致許多糖尿病患者無法及時診斷治療而造成視力損傷的問題。VeriSee DR可有效提高篩檢效率，輔助醫師盡快找出高風險的糖尿病視網膜病變患者，及時轉介專科醫師診療，達到早期發現、早期治療的成效。