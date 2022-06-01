國民黨主席朱立倫明訪美，黨副主席夏立言表示，相信可以見到想要見的朋友。（周志豪攝）

明展開10天訪美行程 朱立倫：告訴美國我們回來了

國民黨主席朱立倫明天將出發訪美，朱今在中常會表示，此次重返美國，是要告訴美國政、學、僑界與朝野政黨，「我們回來了，we are here」，此行將拜會美國政府、國會、朝野兩黨、智庫與學界、海外黨員與僑界，共同匯集團結的力量。

朱立倫說，這次重返華府，要告訴全世界與美國，國民黨一定堅持建黨基本立場，最愛台灣最捍衛中華民國，最堅持民主自由，與全世界民主國家都走在一起，共同拚經濟、未來與台海安全。

朱立倫強調，這次訪美行不是為國民黨而去，是為中華民國、台海安全；批評民進黨長期用一黨聲音，在海外汙衊國民黨，說國民黨反美、仇美。

外傳朱立倫此行，將公開表達調整對中路線。黨副主席夏立言表示，屆時當然會針對黨本身立場做說明，難免會觸碰到這個題目，詳細內容等朱到美國再表達。夏也提到，此行跟美方行政部門與國會都有接觸，相信可以見到想要見的朋友。

夏立言表示，此行11天，將行經舊金山、華盛頓、紐約與洛杉磯，華盛頓是此行是重中之重，朱立倫將會會見保守、自由派學術界朋友，也會與白宮、國務院、國防部官員，以及對台灣事務有興趣的國會議員見面，在華府也有場公開演講。

此外，夏立言說，朱立倫預計8日早上為國民黨駐美代表處揭牌，之後就到紐約拜訪哥倫比亞大學、拜會智庫、與美國外交政策委員會座談，屆時過去有重要職務的人都會來，也會拜會中華公所；10日至洛杉磯，11凌晨搭機返國。

夏立言表示，朱立倫此行主要目的就是要為駐美代表處揭牌，宣示國民黨重返華府；另外，也要拜會美國各界，溝通對亞太局勢看法，強化彼此互信，並表達對深化台美關係，提升台灣國際參與強烈期望，也傾聽僑界與海外黨員聲音。

夏立言說，朱立倫此行不只是為國民黨，也希望美國能聽到、看到台灣完整聲音與形象，為了台灣安全訪美。