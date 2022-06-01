國民黨中央「突襲」宣布徵召行政院前院長張善政參選桃園市長後，國民黨立委呂玉玲的競選看板仍高掛桃園街頭。圖攝於5月22日下午。（圖／讀者提供）

國民黨「突襲」徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發藍營風暴。黨主席朱立倫表示，張條件卓越絕對是正確的選擇，更稱民進黨看到張後很緊張、陣腳大亂。港媒則爆料，綠營內部為了桃園市長已「搶破頭」，包括多位前任、現任立委都已表態；而這場「桃園之亂」最悲慘的，則是國民黨立委呂玉玲，她最早掛看板、花費最多經費，結果「新娘不是我」。

香港媒體《中評社》日前評論表示，在國民黨桃園市長人選明朗後，民進黨反陷入「內亂」，正如朱立倫所言的「陣腳大亂」，原因卻是綠營內部為了選桃園市長搶破頭，包括前立委鄭寶清、彭紹瑾與、黃適卓，以及現任立委鄭運鵬都老早表態，並開始跑行程，甚至還激發出潛在人選，例如已否認參選傳聞的現任新竹市市長林智堅。

評論分析，國民黨派出張善政，主要是考量本身條件與執政經驗；反觀民進黨則可能會派年輕人參選，藉以贏得年輕選票。但年輕人投票率向來難測，反倒是年輕人的父母或長輩，才是投票主要族群部隊，年長者會在意在地經營與過去的學經歷表現，這對於鄭寶清等人來說，反倒是利多。

呂玉玲近日展開「感恩之旅」，活動獲得多位桃園在地里長力挺，場面盛大，被問到與張善政的互動，呂則直言「目前還沒有聯絡」，被外界解讀為雙方尚未「破冰」。對此，評論表示，這場「桃園之亂」最悲慘的就是呂，因為她最早掛看板、花費最多經費，結果「新娘不是我」。