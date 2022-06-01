再碰壁？徐志榮婉拒選苗栗縣長 朱立倫：等更成熟時機再徵召

國民黨選策會建議徵召立委徐志榮參選苗栗縣長，遭徐公開婉拒。黨秘書長黃健庭下午表示，決定再給徐一些時間，希望中央與地方多給徐鼓勵，等待時機更成熟的時候，再把苗栗的案子提報到常會決議。

黃健庭說，徐志榮之前已多次向另外幾位有意參選同志表達無參選苗栗縣長意願，甚至鼓勵他們要多加油，若此時接受黨徵召，會讓徐很為難，黨能理解。

但黃健庭也表示，苗栗是國民黨執政縣市，國民黨在苗栗也有優勢，今年底選舉守住苗栗是我們的決心，希望全黨一起為苗栗守住藍天，創造更美好未來。

黃健庭指出，迎戰年底苗栗縣長選舉，國民黨在地方上有幾位有意參選同志都很優秀，但支持者對這幾位參選同志卻呈現高度分歧；選策會經近兩個月時間，不斷在地方徵詢、溝通、協調，最近總算慢慢能夠整合出基本共識。

黃健庭表示，協調過程，徐志榮民調一直都最高，也是幾位人選中較能普遍獲得接受與支持人選，作為負責任政黨，國民黨在每一縣市都希望提出最優秀、具勝選實力的人，選策會任務與職責也是這樣，在黨中央提出建議人選。

黃健庭說，周一下午選策會開會，提出這段時間溝通成果，經成員充分討論，才決議建議中央徵召徐志榮代表國民黨參選苗栗縣長。

黨主席朱立倫表示，選策會已經根據民調、地方輿情、共識認為徐志榮是年底苗栗縣長選舉最優秀人選，但因徐目前還有自己的考量與困難，選策會要持續溝通，等更完整、成熟，再提報常會，最重要是國民黨在苗栗一定要團結、勝選。