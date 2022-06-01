無黨籍嘉義市議員戴寧涉嫌詐領助理費約512萬元，被起訴貪汙罪，今天首次開庭，戴寧否認犯罪，全程保持緘默，戴寧羈押禁見近3個月，還沒有看過此案卷證資料，無法為自己辯護，開庭不到半小時即結束，14日將再開庭。

今天第一次準備程序庭由法官簡仲頤開庭，戴寧由辯護律師陳澤嘉、王振名陪同出庭，檢方有檢察官廖俊豪、陳靜慧蒞庭。

辯護律師認為檢方起訴的人證證詞、事證的證據能力必須逐一檢視，確認有證據能力，此外，有關邱姓人證的存摺內頁記註的金流用途、戴寧筆跡鑑定不具有證據能力。

辯護律師也主張，因戴寧被羈押的理由是檢方認為有與證人勾串之虞，則應優先、密集審理這些證人，讓戴寧的人身自由盡早獲得保障，將傳喚戴寧的郭姓前小姑、服務處前溫姓主任、溫女的陳姓兒子、郭姓前夫的友人邱姓男子、戴寧的曾姓外甥女等5名前助理作證。

檢方認為，開庭程序就是應先確認人證及事證的證據能力，再來談審理的期程安排。

簡仲頤表示，戴寧繼續羈押是移審至法院後法官裁定續押，會考量被告的人身自由、程序正義，但與開庭審理的進行是兩回事，不能掛鉤，辯護律師可以為戴寧聲請閱卷。

陳澤嘉表示，戴寧羈押禁見近3個月，身心已難負荷，且至今沒有看過案件卷證，證人的供詞、證據資料等開庭審理的資料還有待她本人閱覽、釐清是否有證據能力，將盡速替她聲請卷證，讓她早點閱卷。