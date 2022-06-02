美國勞動市場緊繃刺激員工薪資上揚，標普500指數逾半數企業的員工2021年薪酬高於疫情前水準，科技業員工的薪資較其他產業更優渥。美國多家企業已宣布調薪計畫，2022年薪資將進一步攀升。

《華爾街日報》分析企業呈交證交會（SEC）的薪酬資料顯示，在標普500大企業中，有275家企業的員工2021年年薪中位數高於2019年，其中150家的薪資增幅達10％或更高。

2021年薪資中位數至少達10萬美元的企業超過140家，包括網飛（Netflix）與紐柯鋼鐵（Nucor），不過也有逾40家企業員工年薪中位數不到3萬美元，例如沃爾瑪（(Walmart）與家得寶（Home Depot）。

部分大企業員工2022年的薪資將再上揚。亞馬遜將基本年薪由16萬美元調升至35萬美元；蘋果宣布美國零售員工的時薪將調高至22美元；星巴克承諾入職兩年的咖啡師至少加薪5％；美國銀行（BoA）7月起將把美國員工最低時薪調升至22美元。

2021年美國商店、辦公室和機場重新開放，各產業對人力需求攀升，部分企業提高獎金吸引新員工，或留住現有員工。過去兩年來白領勞工的需求上升，特別是科技和金融職務。

在此同時，美國4月失業率降至3.6％，逼近2020年初疫情爆發前的近50年低點3.5％。

在2021年員工年薪中位數最高的25家企業中，有12家為科技業。谷歌母公司Alphabet 2021年員工薪酬中位數將近30萬美元，較2019年大增14％，也較2020年增加8％。

美國企業員工待遇差距懸殊，有41家企業2021年員工年薪中位數未達3萬美元，數量低於2019年的59家。其中大多為零售商、超市與連鎖速食業者，這些企業雇用大量計時或兼職人員。