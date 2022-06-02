NBA總冠軍賽將於台灣時間6月3日早上9點開打，塞爾提克將到勇士主場大通中心踢館，而這次的對決可說是未演先轟動，從誇張的票價就能看出，據美媒《Cadence Sports》報導，在美國四大平台公布的票價中，這次最貴的一張票竟然高達80879美元(約台幣235萬元)，系列賽平均票價寫下近6年新高紀錄。

The College Network NBA Finals ticket prices 2022: Here are the cheapest & most expensive seats for Warriors vs. Celtics games https://t.co/XIDSWgEst5 pic.twitter.com/Ux5p4WV9Fw — The College Network (@_CollegeNetwork) May 30, 2022

據報導勇士主場平均票價達3249美元(約94511元)，塞爾提克主場平均票價則是2862美元(約台幣83253元)，而這次無論要去哪看球，至少要615美元(約台幣17889元)，最貴一張達80879美元(約台幣235萬元)，打破近6年新高，自2017年起，總冠軍賽平均票價從未超過2300美元，當年暴龍主場平均約2202美元。

本季西區冠軍勇士在擺脫傷兵困擾後重返榮耀，一路過關斬將來到總冠軍賽，這已經是他們8年內第6度闖進最終決戰，勇士隨著主將克雷湯普生(Klay Thompson)復出，昔日「浪花兄弟」組合再次掀起浪潮。而東區冠軍塞爾提克則是睽違12年再闖總冠軍賽，雙方的交手令外界相當期待。