金州勇士在總冠軍賽受到外界看好，美媒ESPN名嘴史密斯（Stephen A. Smith）認為勇士起碼3年內可以摘下兩冠，柯瑞（Stephen Curry）將累積生涯5冠，超越湖人「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）的4座總冠軍。

史密斯說：「我不會說有可能，我會說我肯定金州勇士可以再拿兩冠，我相信柯瑞會超過詹姆斯而拿下生涯第5冠。」史密斯表示他絕對支持詹姆斯，他喜歡洛杉磯多過舊金山，他很希望詹姆斯打進決賽。「我無意貶低詹姆斯，我也不認為這是他的錯，但他在湖人4年只拿到1冠。」

這段話讓帕金斯（Kendrick Perkins）非常不悅，他表示在詹姆斯退休之前，不能輕易斷言柯瑞就會把他踢下王座，他駁斥史密斯「那只是你一廂情願的想法。」畢竟未來還有很多變數，其他球隊可能變強，或是詹姆斯沒有停在4冠。帕金斯質疑這又把話題帶到「史上第一」的爭論，最後史密斯澄清他只是堅信柯瑞能夠拿到5冠退休，無關對他們的個人評價。

身為主力球員拿下5次總冠軍是很偉大的成就，魔術強生（Magic Johnson）、鄧肯（Tim Duncan）、布萊恩（Kobe Bryant）都是生涯5冠並且拿過FMVP，前兩人各拿下3座FMVP，布萊恩兩次。柯瑞目前累積3座總冠軍，還沒有拿過FMVP。