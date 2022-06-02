日系外資針對信驊(5274)出具最新研究報告，看好其BMC(遠端管理晶片)市占率持續成長，且新品也在未來2年持續加入貢獻，故將信驊評等由「中立」至「買進」，目標價由2000元調高至3300元。

日系外資表示，有鑑於BMC於先前產業長短料之際，已經進行庫存的修正，信驊將受益於市占率持續提升，加上新品迷你版BMC產品BIC晶片挹注，以及RoT安全晶片潛在市場，預估信驊2021~2024年營收、獲利的年複合成長率將分別上看35%以及35%，故將信驊評等由「中立」至「買進」，目標價由2000元一口氣調高至3300元。

日系外資表示，信驊受惠雲端伺服器需求快速提升，目前在信BMC的市占率已從2019年的63%，成長至2022年的73%，隨著持續拿下高速運輸的專案供應，預計其在2023年於BMC的市佔率還有成長機會。

除BMC產品市占穩定外，日系外資也指出，信驊持續開發迷你版BMC產品BIC(Bridge IC)，後續將有效挹注業績，而RoT安全性片方面，因後續伺服器處理器須具備硬體安全晶片，信驊客製化晶片具有低成本、高效能等優勢，比複雜可程式邏輯裝置方案更有效益，故潛在市場也可望在2024年浮現。