明泰(3380)今(31)日舉行股東會，由董事長暨總經理黃文芳主持，通過每股配發現金股利0.8元，展望今年，明泰將持續以天羅(4G、5G、6G/低軌衛星)地網(光纖)、神機(邊緣運算伺服器)妙算(人工智慧)作為今年成長動能主軸。

明泰去年全年度合併營收為278.62億元；合併毛利率為16.5%；較前一年度毛利率15.6%增加約0.9個百分點；營業淨利為7.1億元，合併稅後淨利為5.4億元，歸屬母公司業主淨利4.34億元，相當於每股盈餘0.8元。

明泰股東會通過盈餘分配現金股利每股0.7元，另外以資本公積發放每股現金股利0.1元，合計每股配發0.8元的現金股利。

黃文芳表示，去年受到疫情及缺料影響，面對急速變動的產業及生活型態，明泰仍持續投入資源在研發創新上，並積極拓展業務，增加出海口。同時也積極布局天羅地網的網路基礎建設，結合國內各家廠商優勢，在最短的時間內將客戶的規格轉化成產品，可加快產品研發時程，再加上整合仲琦及來自佳世達集團的資源，在技術及產品線互補的綜效發揮下，產品開發及新客戶拓展皆有所斬獲，今年第一季財報顯示相關獲利表現皆優於去年同期，也會持續努力讓未來獲利能比去年同期成長。

展望111年，明泰將持續以天羅(4G、5G、6G/低軌衛星)地網(光纖)、神機(邊緣運算伺服器)妙算（人工智慧）作為今年成長動能主軸，以滿足高頻寬、低延遲、廣覆蓋的市場需求，帶動各式垂直應用服務的發展，也促進各產業的數位轉型。並透過四大經營方針，除優化原有事業以及產品組合，在原有通路增加新的產品服務外，同時積極擴張新通路、增加新場域應用，並提供創新的5G相關產品服務，拓大雲端管理平台的服務，持續併購補足技術與通路，以期增進獲利能力。