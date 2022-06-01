「月經貧窮」議題近幾年逐漸受到重視，聯合國人口基金宣言提到「月經並不是一個女孩或婦女的議題，而是人權議題。」在台灣，新冠疫情持續嚴峻，與病毒共存前提下，許多人收入銳減，甚至是面臨失業，部分底層勞動者在這波疫情下幾乎零收入，月經貧窮，往往出現在這些族群之中。

日前曾發生弱勢家庭為了省錢，規定小孩一天只能換一次生理用品；也有女學生透露，爸爸省吃儉用，只為了讓她生理期時可以不用煩惱沒錢買衛生棉。相關單位必須正視月經貧窮的問題，並且盡速解決，不要讓富裕的台灣，還有一群人需要煩惱買不起生理用品。

新北市議員金瑞龍認為，新北市除了提供生理用品外，學校的教育也很重要，學校可以不定期舉辦生理講座，老師也應該在課堂上教導正確的月經觀念，讓男女生都能了解月經的意義，理解女性日常，進而去關心及協助有需要者，以期達到月經平權。

台灣性別平等教育協會表示，月經貧窮不只是購買生理用品的貧窮，還有月經教育的貧窮，也應從教育去除月經汙名化，甚至男性也應認識月經知識和生理用品使用方式。

社會局長張錦麗指出，新北市府都有提供生理用品放在偏遠地區的國高中女廁、公共親子中心、實物銀行及社福中心等，未來，還會持續增加生理用品放置地點。

新北市長侯友宜強調，市府積極照顧偏鄉及弱勢婦女，提供許多管道免費發送女性生理用品，讓大家都能方便使用。

金瑞龍說，讓我們伸出溫暖的雙手，一起擁抱月經貧窮的孩子，讓她們能有穩定的生理用品物資，也讓有需求的女性朋友都能得到妥適的照顧。他還說，會持續努力推動月經平權、打造友善月經城市，也會督促新北市府結合各界資源，在新北普設生理用品發放據點，保障月經貧窮者權益，守護女性朋友身心健康。