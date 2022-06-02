國民黨樹林里長、市議員參選人吳進昌（右）與無黨籍議員參選人許更生（左）現身支持。（蔡明亘攝）

桃園市廖姓宗親會到觀音黨部支持張善政，張也喊話懇求張廖簡宗親會的支持。（蔡明亘攝）

目前觀音區2席議員均為民進黨籍，在地里長高喊要讓藍天再現。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政請益之旅今日來到桃園市觀音區，拜會里長、婦女會與宗親會等地方人士，同樣由立委張育美和前立委廖正井陪同，觀音樹林里長、市議員參選人吳進昌以及無黨籍議員參選人許更生到場支持，頗有母雞小雞互挺意味。吳進昌也喊話，張善政是強棒，盼能讓桃園藍天再現。

張善政表示，這次被徵召是回桃園服務鄉親的好機會，若能獲得支持是他的榮幸，尤其特別喊話張廖簡宗親會的支持，他定會讓張廖簡一家光宗耀祖。他提到，目前地方整合仍在努力中，經過數日拜會，感受到地方的回饋十分溫暖。

吳進昌也喊話，張善政如此強棒的人選，相信能讓桃園藍天再現，觀音已經「憋太久」，鄭文燦施政對觀音有負面影響，希望張善政若當選後，能和地方代表好好溝通，透過科學專業背景，為觀音民眾把關。

國民黨觀音黨部主委楊逢時對張善政參選有信心，他表示，希望張能用行動展現政治、科學和國際觀，讓觀音有更好發展，目前觀音有多處工業區，帶給人民不是利益而是空汙，他會整合里長、黨員、婦女會和各組織共同支持張，也建議張接下來可更親民、更接地氣拜會地方，讓觀音人感受到親切和能力，相信定能綠地變藍天。

目前觀音區2席市議員皆為民進黨籍，張善政是否有整合計畫？他回應，自己是不分藍綠只重視做事的人，只在乎地方，不在乎是藍是綠；另被問及和議員參選人合體現身，是否準備好母雞帶小雞參選？張僅說「我剛開始走，要互相拉抬」。