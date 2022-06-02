熱狗推出新歌，開心分享作品進入元宇宙世界。（本色音樂提供）

熱狗推出新歌，特別與團隊製作電玩風格數位頭像。（本色音樂提供）

熱狗與團隊製作電玩風格數位頭像，十分吸睛。（本色音樂提供）

熱狗先前特別與團隊製作電玩風格數位頭像。（本色音樂提供）

熱狗推出新專輯創作走進元宇宙世界，釋出新歌〈NFT〉以時下最夯的「元宇宙」虛擬世界包裝後的金錢遊戲為主題，對照現今全世界疫情反撲衝擊經濟，當中歌詞以直白批判卻帶省思的文字唱出NFT甜美糖衣下的真實謊言，更在副歌熱唱歌詞「Nonstop Fucking Trouble」，掀起熱議。

熱狗近日為了宣傳新歌〈NFT〉積極鋪梗，分別在FB、IG上搶先曝光電玩風格數位頭像預告自己的「NFT」即將發行，沒想到許多歌迷真的誤以為熱狗要發行NFT作品，不僅許多私訊如雪片般飛來，還驚動幣圈大神來關心。

熱狗要發〈NFT〉的消息一釋出後，竟惹來不肖業者以MC HotDog 名的NFT專案(網址為：「https：／／opensea.io／collection／mchotdog」)誤導粉絲去購買，對此，熱狗所屬的本色音樂1日深夜緊急發聲明：「該NFT並未經過本色音樂官方及 MC HotDog熱狗本人授權並盜用本色音樂設計圖，請大家購買前謹慎與注意，此與本色音樂及MC HotDog熱狗無關。」並再次強調：「MC HotDog熱狗近期所發行的NFT，是一首音樂作品，因應近期NFT現象所做的音樂創作，並非是圖像式的NFT。為恐支持歌迷誤購，特此聲明。本色音樂暨MC HotDog熱狗並保留法律追訴權。」

熱狗表示，自己帶著一種惡搞的精神，「擺明跟大家說我就是來『割韭菜』的，我的項目背後沒有任何社群支持，沒有任何狗屁賦能也註定泡沫化，沒想到大家竟然非常激賞我的誠實，心甘情願的想要給我『割』，真的謝謝這麼可愛又這麼挺我的大家啊，其實我也算是真的要發《NFT》啦！但我的《NFT》是一首歌。更確切的說，我這首歌的名字叫做《NFT》。它是《”N”onstop “F”ucking “T”rouble》的縮寫。」

對於現今NFT現象，熱狗以歌詞中一句「到哪都有貧富差距，根本不需要理由」有一套他的看法，他表示：「NFT感覺就像是新世紀的股票，其實說穿了就是有錢有閒的高知識分子在玩的東西，窮人或生活過得很苦的人，根本玩不起。但生活越是苦卻就越嚮往發財，投機的人也越多。」在寫歌的同時，他更提出心中的反思：「不過大家有沒有想過，元宇宙、虛擬世界真的有人們講得這麼美好嗎？就不會有煩惱、不會被騙嗎？或許認清現實面認真做事會實際些。」

自認錢不夠多的他，坦承50歲前最大的心願就是「為家人換大一點的房子」，他表示：「若哪一天很幸運換到了，我身上沒有錢了，可能也沒有閒錢搞這些。」面對NFT百百種，他也提出自己的看法，「現在幣圈紛紛擾擾很多，有人說現在是進場的最好時機，但我覺得自己要衡量自己的能力跟財力。」

而望眼現今許多藝人都投入開發NFT及加密貨幣的行列，被問到未來自己有無做NFT作品的規劃？熱狗坦言現階段沒有太大興趣，但也不完全定未來不會做，他笑說：「如果自己出NFT的話，一定是要好玩、帶著惡搞的精神，不會是太正常的項目。」