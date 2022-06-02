新北市林口山區近期傳出有廢棄物、廢液遭亂丟的狀況，環保局獲報摸黑查緝，當場發現業者剛清運回廠，而查緝過程中，附近鐵皮屋也傳來縷縷黑煙，焚燒異味濃厚，查緝人員前往稽查也發現該處是違章工廠，趁夜開工焚燒灰鐵焦煤。環保局表示，兩業者已分別違反廢棄物清理法及空氣汙染防制法，後續將移送新北地檢署偵辦，最腫可處5年及3年以下有期徒刑。

民眾反映近期有不法份子趁夜將廢棄物、廢液載送至林口山區棄置，由於不知道明確位置，便通知環保局前往查緝。環保局指出，經重案組和林口分局沿路調閱監視器，分析業者作業模式、跟監埋伏，終於在上月31日查獲業者。

業者辯稱，載運的廢液是由中部某工廠運回廠區暫置，後續會送往合法處理場所，但是業者並未領有廢棄物清除許可證，也無法提供合法去向證明文件，因此被依違反廢棄物清理法，移送偵辦，最重可面臨1年以上5年以下有期徒刑，且得併科最高1500萬元罰金，而環保局也依法將該違法工廠清除車輛扣留。

另外，環保局人員在查緝過程中也發現周邊鐵皮有焚燒異味，查緝發現業者正將灰鐵、焦煤放到2層樓熔爐中，用高溫熔解方式做鋼(灰)鐵鑄造作業。經查，該廠先前已有違反空氣汙染防制法的前案，不僅不遵守停工命令，還繼續違法作業，因此也將一併移送偵辦，廠區負責人恐將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以上500萬元以下罰金。

環保局長程大維表示，廢棄物清除廠業者行跡狡猾，刻意將裝設的GPS關閉或調派其他業者車輛，使查緝人員無法掌握行蹤，且隱身在林口山區作業，市府透過科技執法、長期跟監埋伏才破獲不法業者，後續除了將其移送外，也會要求業者妥善處理廠內堆置的廢棄物，避免二次汙染。

程大維說，廢棄物清除業者應該要在作業前，依環保法規取得相關許可文件，裝設相關汙染防治設備，但也呼籲民眾，若有相關廢棄物清運需求，應該詢問合法業者，避免非法棄置問題。