東勢林管處為維護通行安全，將辦理例行性監測作業。（東勢林管處提供／陳世宗台中傳真）

東勢林區管理處所轄大雪山林道26.5K的橫嶺山隧道，為維護通行安全，辦理例行性監測作業，將於6月7日上午08時至下午17時，於隧道兩端出入口交通管制。東勢林管處強調，將於每整點及半點時段放行10分鐘，籲請前往大雪山林道遊客預先規畫行程並小心慢行。

東勢林管處指出，大雪山林道26.5K橫嶺山隧道，是前往大雪山國家森林遊樂區的必經道路，隧道於1957年12月興建完成，為單車道雙向通行，使用年限已逾一甲子，且隧道內牆壁有滲水現象。

東勢林管處為保障用路人安全，定期每4個月進行裂縫板、反光稜鏡測量，觀察隧道內部變化，將所蒐集資料分析，進行隧道斷面描繪並比較前次測量資料；以瞭解隧道結構性能變化，評估各種維護行為對結構性能、支出費用與服務年限之效益，以落實隧道全生命週期維護。

近期受到梅雨鋒面影響，中部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，易造成山區道路坍方、落石及樹木倒塌等災害發生。東勢林管處呼籲行經山區道路請勿逗留，隨時提高警覺；若中央氣象局已發布豪大雨特報時，請勿再前往山區旅遊。