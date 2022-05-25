因年底大選將近，桃園地檢署由檢察長俞秀端主持，揭牌成立「查察賄選及暴力執行小組」，宣示即日起將針對11月26日所舉行之地方公職人員選舉，進行檢、警、調、政風人員查察賄選任務之分配。

檢方表示，俞秀端邀集法務部調查局桃園市調查處處長廖榮旭、桃園市政府警察局副局長顏旺盛副局長及桃園市政府政風處副處長葉永亮，共同揭牌成立「查察賄選及暴力執行小組」，進行檢、警、調、政風人員查察賄選任務之分配，積極展開行動，嚴密查辦妨害選舉之行為，並由主任檢察官率領檢察官進行分區查察，專責處理妨害選舉案件。

俞秀端揭牌後表示，選舉查察的工作目標在於維護民主、端正選風，此次查賄工作重點有三，第一點是嚴查賄選及遏阻暴力介入選舉，絕對不容許有人以金錢、其他不正利益賄選或者以暴力影響選舉結果或投票意向。

第二，以科技偵查迅速嚴查假訊息，遏阻假訊息以巨量、快速傳播的特性影響民眾投票意願。

第三，防止境外勢力投過各種管道挹注資金進入國內，企圖影響選情。俞秀端也強調，強力查察賄選就是最好的反賄選宣導，各執法機關應攜手合作，嚴守正當法律程序，本著「有聞必查」、「有據必辦」的態度，秉持查賄絕「無底線」、「無上限」、「無時限」之原則與決心，積極主動展開查察賄選行動，也呼籲民眾共同維護乾淨選風，利用有專責人員 24 小時值勤之檢舉專線0800024099、傳真專線 03-2160926 踴躍提供賄選情資，相信在大家共同努力下，必能淨化選風，讓我們的下一代繼續生活在民主法治環境中。