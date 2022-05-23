許瑋甯、賴雅妍、鄭元暢、黃豪平、Darren邱凱偉和兒少參與公益藝術創作。（家扶基金會提供）

隱形螢光墨水揭露的霸凌言語。（家扶基金會提供）

為關注兒少言語暴力的議題，家扶基金會近日邀請藝人許瑋甯、賴雅妍、鄭元暢、Darren邱凱偉及黃豪平參與「畫中有話」的公益藝術創作，並以隱形螢光墨水寫下個人或周遭親友曾親身經歷，傳遞鼓舞與關懷能量。

許瑋甯以創作《擁抱。吞噬。擁抱》揭開「為什麼你不行」的言語傷害，分享被烙印後竭盡努力才能降低傷害，以及找回自己的過程；賴雅妍《金星人與蝴蝶》寫著「你就是不夠好」，談及如果人與萬物都能好好被對待，只要1句話就都會變美的；鄭元暢《不可以告訴別人》暗藏「噓！不可以告訴別人」，象徵施虐者封住兒童的口，孩子噤若寒蟬也失去了笑容，提醒關心我們身旁的寶貝們，因為冷漠與忽視就是施虐者的幫兇。

Darren邱凱偉創作《Happy Face ？ Not Anymore》隱藏「你是聽不懂人話的畜生嗎」，意味小朋友承受言語暴力，雖然表面充滿笑容，實際上內心已受到傷害；黃豪平《還以言色》畫作透露「Pussy Fight Back（打我啊娘砲）」在成長過程因身形瘦小，常遭到同學言語挑釁的至深影響，更以表達藝術工作者的身分鼓勵大家找回話語權、為自己發聲。