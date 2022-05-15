廖姓男子長期將照料父親的印尼籍女看護視為傭人，要求打掃自己住處，並動輒言語暴力，藉故責難對方不接電話，竟將油倒在她房間、摔破窗戶玻璃後毆打她，持刀喝令她交出手機並摔至地上，喝斥「小心一點」。事後因廖男賠償女看護10萬元，看護撤回傷害、毀損告訴，台北地院依強制、恐嚇罪判廖男徒刑5月，緩刑2年，須接受3場法治教育課程。

判決指出，廖男姊姊自2019年10月30日起雇請印尼籍女看護照顧父親，女看護除了照顧廖父、打掃廖女住處外，還時常被廖男要求打掃其個人住處，但廖男動輒對看護言語暴力。

2020年5月，廖男因細故暴怒後，故意將洗碗精、沙拉油、橄欖油、洗衣精全部倒出或摔破，逼迫看護打掃清潔，甚至任意打開看護房門進入其房間。2020年8月26日，廖男藉故責難看護不接電話，竟將油倒在看護房間，拆除玻璃窗戶摔破後，毆打看護。

廖男還持刀喝令看護交出行動電話並摔至地上，又持刀與漂白水朝向看護喝斥「小心一點」，再將2瓶橄欖油、2把刀械丟棄地面，進房毆打看護至少10下，致看護受到腦震盪等傷害，事後看護報警提告，北檢對廖男提起公訴。

法官認為，廖男身為雇主胞弟，僅因情緒控制不當，對女看護打罵、恐嚇，行為不當，但審酌他沒有前科，犯後坦承犯行，且已賠償10萬元與看護達成和解，看護亦表示願意原諒廖男，撤回部分告訴，依強制、恐嚇罪判廖男徒刑5月，緩刑2年，命廖男須接受3場法治教育課程。