雲林縣麥寮鄉六輕隔離水道遭傾倒上百公噸廢棄物，警方以車追人鎖定犯嫌。（吳明宜提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉六輕隔離水道上個月31日遭人傾倒廢棄物，通報警方、縣環保局查緝，環保局1日表示初估體積約近400立方米，重量有上百公噸，內容物為石塊、泥沙等，警方已根據監視器以車追人。雲林離島工業區服務中心呼籲已在隔離水道周邊設置大量監視器，請勿以身試法。

六輕隔離水道高灘地因地處偏遠，之前曾多次被傾倒廢棄物，雲林離島工業區服務中心為防範類似情形再發生，除了加強巡邏，並與台塑六輕共同在重要路口裝設全天候監視器，5月31日服務中心人員巡邏高灘地時，赫見5堆廢棄物，馬上通報警方、環保局協助調查。

服務中心主任吳政展表示，麥寮鄉新虎尾溪與施厝寮大排匯流的大片河口溼地，以及與麥寮工業區隔離水道相連，傍著後安海堤畔的30餘公頃高灘地，面積廣大，實在是防不勝防，為了防止傾倒廢棄物情形持續發生，決定在重要路口裝設監視器，此次發揮功效，警方已鎖定相關犯嫌追緝中。

縣環保局說，稽查人員到現場調查，5堆廢棄物主要是泥沙、石塊、雜物等，可能是疏浚後的土沙，或是建案的廢料，體積約有近400立方米，換算重量有上百公噸，一旦查到傾倒者將依法開罰，並要求載回妥善處置。

麥寮鄉鄉民代表吳明宜指出，5月31日她接獲通報有人傾倒廢棄物，馬上到場關切，廢棄物除了泥土、石塊，還有一些塑膠廢料，很可能是事業廢棄物，近幾年麥寮地區常出現任意傾倒有毒、事業廢棄物情況，呼籲鄉親勇於檢舉，共同守護地方環境。