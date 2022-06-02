行政院5月26日宣布針對中低收入戶每人發放5劑快篩，基隆市長林右昌安排以郵寄方式發放，並招募愛心志工隊協助包裝、寄送，降低中低收入戶染疫的風險。預計快篩試劑將在端午連假前全數寄出，基隆市將有9093人受惠。

林右昌表示，快篩劑是疫情期間急需之防疫物資，但對於中低收入民眾來說，購買快篩的確是額外負擔，發送快篩劑給弱勢戶，可減少不小的經濟負擔。他決定以郵寄方式發放，則是為了避免家戶外出領取，可減少排隊的時間及染疫的風險。

另外，林右昌也寫了「給家戶的一封信」隨快篩試劑附上，信中除提醒成人應儘速完成三劑疫苗的施打，以保護家人也保護孩童。他也在信中強調，若家中成員出現新冠的疑似症狀或有疑慮時，也請民眾不要猶豫，立即運用快篩劑，在第一時間確定自己的健康狀況，以保障自己及家人的健康。

社會處處長吳挺鋒表示，這次發放快篩試劑，預計有3800家戶，9093人受惠，由於快篩劑郵寄需前置作業，除加派社會處人力外，並招募基隆市婦幼福利服務中心婦幼志工隊，組成防疫愛心志工隊加工包裝。

同時，為了讓弱勢族群能夠在端午節前感受到政府的美意，社會處以最快的速度於6月1日起，陸續寄送至家戶通訊地，並強調所有的快篩試劑將會在端午連假前全數寄出，也請中、低收入戶的民眾留意下周是否有郵局包裹。

林右昌表示，基隆市的資源有限，但他與市府同仁以及所有醫護人員會盡一切努力，讓疫情平安結束，回復正常生活。