「騙扁少年」黃琪（本名：黃照岡）近年因詐欺官司不斷，檢警查出，他2016、2017年間曾與3名男性交往，但卻多次盜刷對方的信用卡，總計盜刷約7萬多元，除了偷取對方身分證、駕照，偷辦門號外，黃琪還盜刷其中一名周姓男友的美國通運信用卡，與另名友人同住澎湖福朋喜來登飯店。新北地院近期依詐欺罪判處1年4月徒刑，得易科罰金48萬元。

檢警調查，黃琪2017年3月間在任姓男友住家，竊取對方政見，前往申辦門號，並盜刷信用卡2.8萬元， 未料他又以同樣手法，盜刷另名葉姓男友的信用卡，在未經對方同意下，將信用卡綁定在自己手機內，盜刷4萬多元。

另外，他2017年6月間與男性友人一同入住澎湖福朋喜來登飯店時，也盜刷另名周姓男友的美國通運信用卡3240元。事後，黃琪的3名男友前往報案，全案才遭揭穿。

不過，黃琪到案後否認犯行，辯稱任姓男友同意將證件借給他，並授權其申辦門號，甚至有獲得對方的授權同意書；葉男則是承諾會照顧他一輩子，還將信用卡放在桌上給他拍，他才會刷卡消費，至於周姓男友指控盜刷一事，黃琪辯稱，他先前有幫對方付130多萬元的房屋裝潢費，因此對方才告知他信用卡號，認為其在代墊裝潢費用的金額範圍內都可以使用。

新北地院指出，任男雖有簽署授權書，但僅是授權做財產管理，黃琪消費行為與理財並無關聯，另外，黃琪雖主張葉男主動將信用卡提供給他使用，但是他出示的信用卡正反面照，並不能確認當時的時空背景，無法推斷葉男有授權其使用。

另外，黃琪雖有出示幫周男代墊裝潢費的收據，不過法官認為，黃琪若真的借出如此龐大金額，卻未要求周男簽署借據，已與常情不符，因此是否確實存有債權相當可疑，且該事與周男是否授權其使用美國通運信用卡不屬於同一件事，其不得擅自使用信用卡作為抵償債務方式。

法官認為，黃琪不思以正途獲取財物、盜刷信用卡的行為，顯然欠缺對他人財產權尊重的觀念，破壞信用卡利用的便捷性及金融秩序，且事發至今，未與告訴人和解和賠償損失，因此判處1年4月徒刑。