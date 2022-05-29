每個人對談戀愛都有不同的態度，有些人喜歡常常和另一半黏在一起，每天都是熱戀期，有些人卻很不喜歡被束縛。命理網站「星座不求人」分享，獅子座、射手座和水瓶座的男友，屬於越管越叛逆的類型，想做什麼就做什麼，完全不考慮另一半的心情。

1、獅子座

獅子男非常大男人主義，認為另一半就是得聽自己的，想要管他、讓他俯首稱臣是不可能的事情，畢竟他那麼優秀，什麼事都能夠輕鬆搞定，根本不需要另一半的意見，如果越要管他，他就越想要唱反調，因為征服另一半，是獅子男一輩子都無法停止的追求。

2、射手座

射手男不管年紀多大，永遠都處在叛逆期，把「至死是少年」演繹得淋漓盡致，他連自己父母的話都不愛聽，更不用說另一半，因為射手男認為能主宰自己的只有自己，如果聽從別人就等於白活了，因此另一半話越多他越覺得煩，遇到這樣的男友也只能放手，讓他自己折磨自己。

3、水瓶座

水瓶男不喜歡被束縛，面對感情時，希望雙方都能各自安好、保有自己的私人空間與時間，所以常常不見人影，另一半想找到他都很困難，更不用說管他，不過若是另一半想越界，水瓶男就會非常反感，認為「還不如自己一個人比較自在」，想要回到單身生活。