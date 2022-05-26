2022年快過一半，6月即將到來，雖然本土疫情仍處於「高原期」，但大家仍希望擺脫不順的運氣，期盼新的月分能有好兆頭，通靈大師江嘉葉也為讀者分析12生肖的運勢，看看在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

生肖馬

屬馬人在6月份，容易有一種計畫趕不上變化的突發事件產生，這突如其來的狀況，會讓你措手不及、無法應對，因此隨機應變的能力就很重要，切記不要堅持己見，剛愎自用，要廣納各方意見，靈活去面對困難，而在下半月，運勢會逐漸好轉，屆時太陽出來了，所有的陰霾將隨之消散。在感情上，容易經歷桃花劫，會遇到對自己有強烈吸引力的異性，也會有親近和追求的慾望，希望彼此可以成為伴侶，但可惜的是，那不是屬於你的緣分，如果付出太多，反而會傷得很深，因此本月在感情上，建議不要花太多心力。

幸運數字：15

吉祥方位：西方

生肖羊

屬羊人在6月份，有車關的問題產生，容易發生交通事故，因此在行車安全上，要多加注意，特別是在出門前，要先看地圖熟悉路徑，以免在行車過程中，因為走走停停的找路，一不小心就會與他車發生擦撞。健康上要注意眼睛的保護，少用3C產品，避免長時間注視銀幕，另外在看書時，也要注意燈光的充足，否則容易發生視力退化的情形。除了車關及健康問題外，基本上屬羊人在本月的運勢很不錯，能夠有一展長才的機會，並會得到豐厚的成果，只要多加努力，必可讓眾人刮目相看。

幸運數字：10

吉祥方位：西方

生肖猴

屬猴人在6月份，經濟狀況上，容易遇到破財的危機，會有突然損失金錢的狀況，這會讓你感到非常的不舒服，心情上受到影響，因此在投資理財上，要格外的當心，如果真的不慎破財，也不要過於難過，這是上天給你的一個考驗，在遇到困難時，仍然會有一線生機，還是能夠得到老天的眷顧，不至於兵敗如山倒，最後還是可以東山再起，找到另一條出路。本月在身體上，要注意腸胃健康，飲食上也要注意食物的新鮮度，否則易有腹瀉的情況發生，另外要多攝取蔬果，肉類則要減量。

幸運數字：10

吉祥方位：東方

生肖雞

屬雞人在6月份，工作事業上容易遇到瓶頸，過往各種的創意想法，或是精明的判斷力，似乎開始阻塞，腦子常常會打結，一片空白，突然不知道怎麼面對工作上的各種問題，產生一種遲鈍的狀況，也因此會讓自己備感壓力，越是想要去突破困境，越是容易讓事情變得更糟糕，這個時候千萬不要心急，建議去尋求長輩或是長官的幫助，特別是女性長輩，可以多聽聽他們的意見，能夠為你帶來解決問題的方向。本月在外，容易與人發生爭執，以及丟失物品，要減少外出旅遊，避免去人多的地方。

幸運數字：4

吉祥方位：西方

生肖狗

屬狗人在6月份，是個刺激的月份，想想看自己是不是有什麼不可告人的秘密，或是一些不能浮上檯面的地下戀情，在這個月，很容易有紙包不住火的情況產生，一個不注意，就會被人發現，而且還會遭到大肆宣揚，弄得人盡皆知，因此自己可要謹慎小心，別讓這些秘密被人發現。另外值得一提的是，在人際關係上，容易捲入朋友間的糾紛，原本想要當和事佬，卻會被逼得要選邊站，弄得裡外不是人，因此建議你，最好少管閒事，默默的消失就好，過一陣子，你會發現他們又和好了。

幸運數字：10

吉祥方位：西方

生肖豬

屬豬人在6月份，桃花運開啟，很有機會遇到心儀的對象，對方會是一個很溫柔，願意順從你的個性，而且脾氣還不錯的一個人，你們很有機會能夠成為伴侶，這是老天給的一個機緣，也是過去的因果關係，在今生必須走過的一段緣分，如果你遇到了這個人，可要善待他，對方是來報恩的，但是感情的問題，要慢慢來，切記不可猴急，否則容易讓對方感到壓力。本月在工作上，容易有倦怠感，自己要多努力一點，因為身邊有人正在注意著你，如果時常偷懶打混，很有可能會被人說閒話。

幸運數字：10

吉祥方位：北方