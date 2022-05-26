交往與結婚不一樣，唯有真的步入婚姻後，才會發現彼此的生活與價值觀是否相似，因此婚後更需要磨合，才能讓感情繼續走下去，但有些人卻不喜歡溝通，導致婚姻容易走到盡頭。《搜狐網》近日分享4個總喜歡把事情憋在心裡的星座女，婚後甚至變得與丈夫無話可說，感情越變越淡，還可能以離婚收場。

1.摩羯座

摩羯女個性雖不孤僻，但沒有主動表達的習慣，就算受到委屈，她們也會放在心裡，在心中壓抑很多事情，從不把心事告訴身邊的人，習慣自己扛下所有事情，就算面對婚姻也是如此，經常陷入沉默，遇到問題時不願說出來，嘗試找到方法解決，而是一言不合就與伴侶冷戰，時間越久，感情就越淡。

2.天蠍座

天蠍女平時話不多，她們喜歡把事情放在心裡，很少會去做改變，在感情方面，天蠍女也較冷漠，甚至很少對伴侶表現出熱情，若選擇與天蠍女步入婚姻，就要做好被冷落的打算，因為她們就算結婚了，仍舊喜歡獨來獨往，很多事情不願向伴侶訴說，不少人在結婚前，會覺得天蠍女很有神祕感，讓人想靠近了解，但時間久了會發現，其實是她們是不願意讓人瞭解，婚姻最終甚至演變成無話可說。

3.牡羊座

牡羊女個性看起來大剌剌，但進一步了解後，會發現她們心思細膩，特別注意生活中的細節，把每一件事情都記得清清楚楚，所以與牡羊座相處時，一定要時刻做到最好，不要讓她們找到任何瑕疵，與牡羊女相處才會特別愉快，而面對婚姻，牡羊女對伴侶的要求也相當高，經常在生活中挑三揀四，婚後生活難相處，一旦吵架就會與伴侶冷戰，對方若又不懂得哄她們開心，日子久了就會越來越沒有話題。

4.金牛座

金牛女個性倔強，喜歡鑽牛角尖，不論遇到什麼問題，都喜歡打破砂鍋問到底，不會將心事放在心裡，面對感情也是如此，但她們的缺點就是太固執，要是伴侶對自己不夠好，她們甚至會加倍奉還，絕對不會遷就或是選擇包容，一旦婚姻裡出現矛盾，金牛女還有可能會一輩子都不再理對方，兩人最終面臨離婚。