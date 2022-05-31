林可唯除了皮膚好，還有著逆天長腿。（JUICY MOLLY提供）

林可唯成立自己的保養品牌。（JUICY MOLLY提供）

林可唯成立自己的保養品牌。（JUICY MOLLY提供）

8點檔女星林可唯演出台視《美麗人生》，與方馨有不少對手戲，近期她的角色「金香」出現戲劇性轉折，差點被前夫打到沒命，她自嘲：「好險終於順利離婚，也算爽事一樁！」現實中的林可唯很想成婚，之前以結婚為前提交往11年的男友，以事業未達目標為由，遲遲不娶她，讓曾為愛婉拒很多前景大好工作機會的她最終決定再痛也要勇敢放手，「愛他就應該成全他、去做他想做的事，有人重家庭、有人重事業、只是想要的不一樣，誰都沒有錯，因為愛而成全，很美好，我們到現在都還是像家人的朋友。」

戲外的林可唯，近期斜槓成立高階保養品品牌「JUICY MOLLY」，她拍胸脯保證自家商品用料最大方，「因為我把大家的皮膚，當成是我自己的，將心比心，我自己要用的當然是最好的！」甚至曾有發現過旗下主力產品的成分含量居然是他牌的10倍之多，被問不怕賠錢嗎？她回：「的確常常在交完貨款快要破產的地步！我比較希望心血結晶會自己說話，懂的人就懂！」也坦言因為厚本吃掉利潤，「所以沒有多餘的錢行銷，不過識貨的客群跟得很緊，還會主動介紹親友使用，是我最欣慰的！」林可唯也表示處女座對自己期望很高，自己不是以斜槓來看待品牌事業，而是以『專長』來打造了！」

台藝大舞蹈系畢業的林可唯說，會踏入親膚事業，完全是無心插柳，15年前沈玉琳在北京製作類《女人我最大》節目，林可唯被賦予「女牛爾」的角色，因此突然間對保養產品產生莫大興趣，還鑽研原料、親自翻書、上網找資料樂此不疲，熱衷學習所有關於保養、成分和行銷的知識，一人催生出自己的品牌，她笑稱，自己是「以身試法」，不管是國際A咖品牌或開架式商品，她全部買回親自使用，有如「神農嚐百草」，不管去哪一個國家，行李箱裡最多的就是保養品，甚至不只一次被海關誤會是「跑單幫」的，她也照樣樂此不疲。

她近期因品牌新品「青春肌密微整噴霧精華」大爆單，讓她一邊忙台視八點檔，一邊還得掌控出貨進度，知足的她，感謝死忠消費者的支持，被問到暢銷機密？她笑說：「沒什麼，就是所有成分都是10倍就對！」