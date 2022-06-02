基隆中興國小新校舍合併新建一座停車場，提供附近社區民眾停車空間。（基隆教育處提供／張志康基隆傳真）

基隆市中興國小改建老舊校舍的工程尚未驗收，市長林右昌與中興國小校長楊志欽2日帶著39名即將畢業的學生，搶先觀摩新校舍，為畢業生留下美好的校園回憶。

中興國小的「老舊校舍改建暨停車場新建工程」已經歷時近3年，室內空間已經全數完成，但還沒有驗收通過。校方在得知今年畢業生希望能在畢業前使用新校舍，便於2日安排一場巡禮。市長林右昌在得知後，也於上午現身，並致贈畢業生2022城博會徽章、美力校園手札等，祝福畢業快樂。

林右昌表示，中興國小創立於民國50年，位於基隆市早期文教人員最多的信義區，生活機能便利。市政府團隊向教育部爭取到國小及幼兒園新建校舍經費計新台幣1億6521萬元，加上市府投入1億8309萬元，合計總經費3億4830萬元。

中興國小的這項校舍改建案，拆除使用逾50年的3棟老舊校舍，配合校舍改建合併進行停車場新建，將校舍地坪提升3公尺高度，營造一座可容納120個汽車停車格和95個機車停車格的半地下停車場，除供學校師長及社區民眾停車外，也可做為家長臨停接送之用，同時為體育館運動民眾，創造方便停車空間。

教育處長杜國正表示，中興國小突破校地限制，以創新的人字型設計校舍外觀，新設百米直線跑道與環狀散步空間，以及2樓到1樓大型溜滑梯與人工草皮，完善規劃可望讓學校成為社區中心；校長楊志欽表示，完工後新校舍，將有40間教室，包括普通教室、階梯教室、舞蹈教室及幼兒園活動教室，提供師生多元化學習空間。