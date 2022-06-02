苗縣府連續第10年舉辦文狀元選拔競賽，6月2日上午在第2辦公大樓國際會議廳頒獎表揚國小5年級、6年級、國中7年級、8年級組4位狀元、8位榜眼、12位探花，副縣長鄧桂菊期望大家繼續攜手開創下一個閱讀的黃金10年。

縣府從民國102年起全國獨創文狀元選技競賽，以擴展學子閱讀視野與提升寫作能力，受到熱烈迴響，深受家長認同、肯定，迄今已邁入第10年，副縣長鄧桂菊感謝各校校長、主任、老師對文狀元寫作競賽的投入和推動，充分展現黃金10年的閱讀成果。

今年文狀元選拔，有國小5、6年級組313位學生、國中7、8年級組289位學生，共計602人進入複賽，共計評選出各組狀元1位、榜眼2位、探花3位、進士5位、秀才15位，4組共計104位優勝學子。

副縣長鄧桂菊、縣議員徐筱菁、縣府教育處長葉芯慧等人頒獎表揚24位各組狀元、榜眼、探花，因疫情嚴峻，進士獎和秀才獎共計80位得獎學子將由各校擇期代為頒獎。

獲獎的各組狀元：國小5年級組：大同蔡尹蕎，國小6年級組：山佳連俊澔，國中7年級組：公館宋沛宜，國中8年級組：君毅彭芷嫻。

榜眼：國小5年級組：大同劉可程、文華林子芮，國小6年級組：新南羅小邁、龍坑楊久瑩，國中7年級組：建台郭子妍、建台邱宥筑，國中8年級組：明仁蔡孟妍、苑裡高中陳俞樺。

探花：國小5年級組 ：竹興吳家霈、建中傅品菱、後龍李芊誼，國小6年級組：文華江羿町、竹南陳酉家、建國林佳霈，國中7年級組：文林賴沂芸、君毅陳郁傑、苑裡高中國中部莊宛庭，國中8年級組：君毅饒芯宇、明仁連樂米、建台劉宇珊。

其中，狀元獎每人獲頒5千元及獎狀，榜眼獎每人獲頒4千元及獎狀，探花獎每人獲頒獎金3千元及獎狀，進士獎和秀才獎每人獲頒獎金2千元和1千元及獎狀。

鄧桂菊表示，閱讀可以為生活帶來改變，透過閱讀不但能拓展視野，還能提升終身學習的能力，縣府持續辦理文狀元選拔競賽、夢花文學獎全國徵選等，都是希望深耕閱讀種子，國家圖書館今年3月公布「110年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，苗縣連續第3年獲得「整體閱讀力表現績優城市」縣市人口50萬以上組全國第1名，展現縣府推廣閱讀的豐碩成果。

她說，文狀元寫作競賽至今已連續辦理十年，感謝各位校長、主任、教師與同學們的投入與參與，未來縣府將持續推動文狀元選拔競賽，期望持續幫助孩子們提升閱讀興趣。