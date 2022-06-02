國民黨台北市長提名人蔣萬安主張中共不再擾台、對台灣釋出善意、雙方地位對等才辦雙城論壇。不過，台北市長柯文哲今直言，兩岸關係緊張不是不辦的理由，有時候是倒過來，「如果雙方完全不來往，每天飛機飛來飛去，總有一天會按下去。」惡意螺旋遲早會出事。

柯文哲今赴議會市政總質詢，國民黨台北市議員徐巧芯指出，柯文哲當時選市長是墨綠的，但是當任市長後，沒有用意識形態看待市政問題，認為舉辦雙城論壇不是壞事，這幾年同樣都有舉辦，雖然有政治壓力在，但雙城論壇之於北市的意義，繼續舉辦下去的必要性與收穫？

柯文哲說，這又是深水題，其實兩岸關係緊張不是不辦的理由，有時候是倒過來，反而是因為這個理由才辦，俄烏戰爭在開戰前夕，沒有人認為真的會打，結果真的打下去，一打下去就沒辦法收場。

柯文哲指出，有人認為大陸都不友善，他也知道不友善，但他的邏輯反而倒過來，就是因為雙方關係太緊張、彼此太不友善，所以才辦，有時候講一講，總是有個交流、有個機會轉圜，「如果雙方完全不來往，每天飛機飛來飛去，總有一天會按下去。」

徐巧芯追問，許多人因為柯文哲辦雙城論壇而抹紅他，認為柯跟共產黨有關係，願意抵住壓力的理由為何？柯文哲說，我國去年出超1400億美金，出口43％到大陸，國內有36萬的陸配，在大陸工作的台商，有人說200萬，他不曉得，至少他去昆山就看到10萬人。

他強調，就是因為關係緊張、大家彼此互相仇視，才反而需要交流，不然「惡意螺旋」遲早會出事。