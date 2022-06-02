民眾黨近期邀請攝影界教父林炳存的影像團隊A Book Studio操刀，替民眾黨主席柯文哲及黨籍參選人拍攝一系列形象照，林炳存過去拍攝作品有演藝圈天王天后等超級巨星，也曾為總統、市長、立委等級的參選人，量身打造形象照，就連台北市副市長黃珊珊、國民黨台北市長參選人蔣萬安，也都找林炳存拍攝形象照。

民眾黨文宣部主任許甫指出，民眾黨是年輕的政黨，第一次參與地方選舉，議員參選人們多半都是來自各行各業的素人，有竹科工程師、鋼琴老師、空姐、記者、英文Youtuber等，要形塑專業形象，又能兼顧個人特色，的確是大工程。

民眾黨也找來前伊林造型團隊，負責妝髮造型，讓參選人感受到不同以往的細膩，從修眉毛、修鼻毛，還有參選人直接跟彩妝師討教化妝技巧，像是如何自然的黏貼雙眼皮貼等。參選桃園市長的立委賴香伶，平時總忙於第一線問政發聲，難得有時間精心梳妝打扮。

最後一個拍攝的柯文哲，被拍攝經驗可以說是「數以萬計」，在林炳存親自掌鏡下，除了傳統的握拳、抱胸、比愛心的競選照三寶外，還抓拍出阿北經典的抓頭照、可愛萌照、俏皮眨眼照等「表情包」。

民眾黨表示，未來這些形象照除了與候選人合體宣傳外，也將在社群平台上，適時「開箱」柯文哲，甩開偶包的那一面。