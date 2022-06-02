年底九合一大選，台北市選情「三腳督」態勢明朗，國民黨確定提名立委蔣萬安參選，民進黨仍有可能提名衛福部長陳時中，民眾黨則挺台北市副市長黃珊珊。國民黨台北市議員王鴻薇今(2日)在廣播節目中分析，蔣萬安還是要戰戰兢兢，現在看起來民調是領先，但強調「因為疫情關係，民進黨對蔣萬安還沒發動真正攻擊」，並認為左右蔣萬安選情的最主要關鍵還是黃珊珊。

王鴻薇今在節目《千秋萬事》中分析，台北市長這一局先天有劣勢，本身內部評估很多，跟2018比較的話，這次沒有韓流，這次很多人因疫情關係，沒辦法回台被除籍，其實影響最慘重就是雙北；她強調，除籍這部分原本有蠻多偏屬藍營的票，對選情都有直接影響，那還有疫情，當然不曉得最後狀況，到時候還是嚴重的話會影響投票率，這是幾個沒辦法操之在我們的大情勢。

王鴻薇認為，回到市長候選人本身，疫情顯然是這次選舉的重頭戲，三腳督狀況下，黃珊珊副市長 的疫情表現是中規中矩，有一個很特別的特質是，「你可能覺得她就這樣子，可是不會犯大錯，在疫情過程也是看起來慢慢越有模有樣，現在看她可能在這一局發揮舉足輕重的角色」。

至於民進黨呼聲較高的衛福部長陳時中部分，王鴻薇說，「他不是大好就是大壞，但在防疫過程佔據舞台最中央角色，以現在民調來說，陳時中民調下滑，但滿意度還是有40%以上」。

至於蔣萬安部分，王鴻薇認為，「他是一個『走鋼索』的領先，前有虎後有狼，黃珊珊其實是緊追不捨，在整個防疫過程裡面，蔣萬安的角色並不是很明確，這有好有壞，因為他是立委，我覺得蔣萬安還是要戰戰兢兢，現在看起來民調是領先，因為疫情關係，民進黨對蔣還沒發動真正攻擊，對於目前來看，蔣仍是最好、最好看的人選，但是他未來選情的最主要關鍵角色還是黃珊珊」。