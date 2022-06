俄烏戰爭開打逾3個月,美國總統拜登日前投書美媒,明言美國不會試圖推翻俄羅斯總統普丁,也不會私下或公開施壓烏克蘭政府讓步割地。對此,耶魯大學政治學博士郭正亮今(2日)直言,美國最近已經感受到俄羅斯態度轉趨強硬,甚至可能不惜在某些地區製造小型「核武事件」,所以迫使拜登不得不親自投書媒體,向全世界公告美國的作為,在國際事件上其實是很罕見的做法,代表拜登打電話給普丁,已經無法說服他了。

對於拜登投書美國《紐約時報》(New York Times),投書標題為《總統拜登:美國會在烏克蘭做什麼、以及不會做什麼》(President Biden: What America Will and Will Not Do in Ukraine),強調美國在俄烏戰爭中的立場。並表態「不會私下或公開向烏克蘭政府施壓,要求其作出任何領土讓步,我們不鼓勵或允許烏克蘭超越其邊界進行打擊,我們將繼續向烏克蘭提供先進的武器裝備,包括標槍反坦克導彈、毒刺防空飛彈、強大的火砲和精確火箭系統」。

郭正亮2日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示,拜登可能看到一點,就是烏克蘭獲得北約的武器後,會密謀反攻之戰,先在兩個共和國戰場做戰術性撤退後,重新集結部隊進行反攻,而烏克蘭在以小搏大的情況下,當然會希望情況越亂越好,甚至希望俄羅斯把歐洲攪到大亂,甚至藉攻擊俄羅斯境內,讓俄羅斯抓狂跟整個北約打起來,升級成第三次世界大戰,這樣等同於救了烏克蘭。

因此,美國現在就是要防止這一點,將俄烏戰爭控制在有限度的戰爭,因為美國最近已經感受到俄羅斯反撲的態度變強,真的是抓狂了,可能不惜在某些地區製造小型的「核武事件」,例如波蘭或立陶宛,所以迫使拜登不得不親自投書媒體,向全世界公告美國的作為與不作為,而拜登這樣的做法,在國際事件上其實是很罕見的,代表拜登打電話給普丁,已經無法說服他了,所以必須透過一些公開手段來讓普丁相信,美國真的有在限制烏克蘭。