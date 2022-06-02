俄烏戰爭開打逾3個月，美國總統拜登日前投書美媒，明言美國不會試圖推翻俄羅斯總統普丁，也不會私下或公開施壓烏克蘭政府讓步割地。對此，耶魯大學政治學博士郭正亮今(2日)直言，美國最近已經感受到俄羅斯態度轉趨強硬，甚至可能不惜在某些地區製造小型「核武事件」，所以迫使拜登不得不親自投書媒體，向全世界公告美國的作為，在國際事件上其實是很罕見的做法，代表拜登打電話給普丁，已經無法說服他了。

對於拜登投書美國《紐約時報》（New York Times），投書標題為《總統拜登：美國會在烏克蘭做什麼、以及不會做什麼》（President Biden: What America Will and Will Not Do in Ukraine），強調美國在俄烏戰爭中的立場。並表態「不會私下或公開向烏克蘭政府施壓，要求其作出任何領土讓步，我們不鼓勵或允許烏克蘭超越其邊界進行打擊，我們將繼續向烏克蘭提供先進的武器裝備，包括標槍反坦克導彈、毒刺防空飛彈、強大的火砲和精確火箭系統」。

郭正亮2日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，拜登可能看到一點，就是烏克蘭獲得北約的武器後，會密謀反攻之戰，先在兩個共和國戰場做戰術性撤退後，重新集結部隊進行反攻，而烏克蘭在以小搏大的情況下，當然會希望情況越亂越好，甚至希望俄羅斯把歐洲攪到大亂，甚至藉攻擊俄羅斯境內，讓俄羅斯抓狂跟整個北約打起來，升級成第三次世界大戰，這樣等同於救了烏克蘭。

因此，美國現在就是要防止這一點，將俄烏戰爭控制在有限度的戰爭，因為美國最近已經感受到俄羅斯反撲的態度變強，真的是抓狂了，可能不惜在某些地區製造小型的「核武事件」，例如波蘭或立陶宛，所以迫使拜登不得不親自投書媒體，向全世界公告美國的作為與不作為，而拜登這樣的做法，在國際事件上其實是很罕見的，代表拜登打電話給普丁，已經無法說服他了，所以必須透過一些公開手段來讓普丁相信，美國真的有在限制烏克蘭。