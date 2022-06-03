澎湖最大的集合式住宅大樓「龍行新城」A區A棟11樓，今晨發生火警，住戶半夜逃生，消防局引導15名住戶疏散，92歲行動不便的孫姓長者，逃生不及命喪火窟，起火原因由警消調查中。

澎湖縣消防局副局長丘立誠表示，消防局在今天晨2時 54分許，接獲馬公龍行新城管理室通報指出，馬公市三多路349號11樓之3（A區A棟）發生火警，請求派遣人車前往搶救。

消防局獲報，由副大隊長陳永春率隊，分別出動第一大隊和馬公、澎南、湖西、白沙分隊11車23人，馬公港務分隊也支援1車2人等前往灌救，火勢在3時28分撲滅，共燒毀11樓住戶面積約30平方公尺。

由於失火是在11樓，有不少民眾在半中驚醒逃至14樓頂待救，由消防人員引導15人疏散逃生。

澎湖最大的集合式住宅大樓「龍行新城」A區A棟11樓，3日清晨發生火警，消防局獲報前往搶救，火勢在3時28分撲滅。（圖/ 中央社）

澎湖消防局在火勢撲滅後，清理火場時於起火戶臥房發現92歲孫姓長者，全身4度灼傷，已明顯死亡。經了解，孫姓長者由於長期臥床，行動不便，平日與妻同住，在火警發生時來不及逃生而命喪火場，至於其同住妻子則逃生呼叫獲救，火警發生原因由警消會同調查中。（編輯：黃世雅）1110603