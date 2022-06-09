新北中和2歲男童恩恩確診過世事件延燒，新北市議員參選人卓冠廷今在臉書指出，他接獲吹哨者爆料指，新北市府內部早就準備好完整的紀錄報告，且沒給恩恩爸的資料相當多，這些資料含勤務中心所通的電話，所有電話都有錄音，但市府從一開始就不打算提供給恩恩爸，他怒批市府高層「卯足全力擦脂抹粉」，使得消防基層承受非常大壓力，必須配合長官掩蓋真相。

卓冠廷表示，吹哨者提供的資料顯示市府有非常完整的案件處置紀錄，這份紀錄完全沒有對社會大眾公開，也沒有提供給恩恩爸，資料記載了消防局勤務指揮中心何時打給中和衛生所、新北市衛生局、雙和醫院，也紀錄了通話時間點、撥出的號碼和分機。

卓冠廷整理資料後發現，案件有7名消防局勤務中心值班人員經手過，且消防局護理師曾多次致電中和衛生所，並轉接分機315、318，另外恩恩媽媽第一次報案後，將近半小時，直至晚間6時27分才聯絡到衛生局，告知恩恩的案件和個資，卓冠廷指出，這通電話內容非常關鍵，因為這是消防局和衛生局通上的第一通電話，一定有重要案件溝通細節。

另外，勤務中心橫向聯繫衛生局、雙和醫院以及衛生局回電皆有錄音，不過消防局沒有說清楚，只回應稱恩恩爸並非當事人，所以不願提供，而衛生局分機1865曾在晚間6時54分回電給勤務中心，通知可將恩恩媽媽一大兩小，送往雙和醫院，他質疑該分機是否是當天衛生局的值班人員或是協調調醫院收治的負責人？衛生局當晚處理恩恩一家送醫的人員們有誰？到底為何衛生所和衛生局沒有人有辦法及時聯繫上？