新北今新增1萬201例確診。（新北市衛生局提供）

恩恩事件延燒，新北市政府成為眾矢之的，立院民進黨團認為新北市長侯友宜應公開道歉、甚至衛生局、消防局長也應下台負起政治責任，對此，侯友宜今表示，身為新北市長，在這場戰除要跟同仁並肩作戰，更要支持同仁全力守護市民健康，過程如果有惡意中傷跟批評，一定會支持同仁必要時採取相關法律行動，來維護同仁清白跟尊嚴。

侯友宜說，疫情2多年來，新北市是疫情重中之中，在第一線醫護、消防、警察、區公所行政團隊的同仁，面對來勢洶洶疫情，第一線扛起責任，為守護民眾的健康安全，一路走來辛苦他們。

每個防疫腳步都要全心全力守護，每個腳步穩定外還能更周全，相信同仁在大家努力合作下，都會義無反顧執行公務、無後顧之憂，在做任何緊急判斷中，沒有太多疑慮，才能在第一時間挽救所有人的生命，尤其新北疫情仍高點緩降中，仍要守護面臨疫情衝擊的家庭，全力以赴，才是現階段更應該努力做好的應盡本分。

對於恩恩爸表示，市府目前尚未提供完整資料給他，認為市府拖延，消防局長黃德清再度澄清，都有隨時提供資料，資料包括恩恩媽媽報案跟消防局回電共8通的逐字譯文及消防局、衛生局與雙和醫院的橫向聯繫處置內容、通話時間點，以及119打給衛生局時點間紀錄，都完全提供給恩恩爸爸。

新北市副市長劉和然則說，可以理解恩恩爸爸想了解4月14日恩恩送醫的全貌跟真相，但現在議題有些被模糊，消防局也被質疑造假，對打火弟兄是嚴重指控，同仁為了捍衛清白已做了司法處置，新北會檢具所有資料送交司法單位，包括恩恩媽媽跟消防局的所有8通通話紀錄逐字稿跟錄音檔8通，以及橫向聯繫的所有資料整卷送交司法單位。

劉和然說，很可惜某些人為了選舉操作，影響到基層同仁的工作崗位上的努力 希望讓問題回到公證單位來審查，將本案全所資料送交司法單位。

新北今新增1萬201例確診，居隔列管2萬1234人，居家照護有6萬2101人，可解隔8236人、預計康復解隔1萬3095人。新北市長侯友宜今在疫情說明會表示，從本土確診曲線圖來看，整體往下趨勢，會全力守住疫情，讓民眾能盡快回復到正常生活。