今天起入境居隔改為3＋4，但有旅館業者無所適從，新北市長侯友宜今天被問到此事時表示，3＋4中央相關指引有些細微末節不是很明確，建議中央說得更清楚。

侯友宜在防疫會議上也說，中央實施3＋4新北是跟中央來做，但對於防疫旅館外出問題，他請觀旅局協調防疫旅館制定辦法管理，如外出回家等問題，中央要相對明確說明，指引訂清楚，大家都能遵守。