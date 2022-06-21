恩恩案錄音檔曝光遭批政策殺人 侯友宜：中央說未延誤就醫

有媒體今曝光恩恩案的11個錄音檔，批評整起事件根本是侯市府官僚冷血、政策殺人，導致恩恩送醫延誤81分鐘喪命；今(21)日新北市長侯友宜出席活動時表示，當時是按照中央所制定的制度來執行，中央了解狀況後，第一時間也對外說明沒有延誤就醫，強調同仁處理每一個任務都非常盡心盡力、全力以赴。

今天新北市長侯友宜出席三重區的神農市民活動中心啟用典禮，聯訪時針對恩恩案的提問，他表示，所有的新北市的工作同仁，面對疫情都非常認真、努力的執行每一項的工作任務，尤其新北市是疫情中的重中之重，同仁都會全力以赴。

對於輿論質疑新北衛生局的通報送醫政策是恩恩離世的原因，侯友宜表示，新北市的相關執行單位，都是按照當時中央所制定的制度來執行，在執行過後，市府也把這個事件的流程跟時序報請中央，中央之後也正式對外公布說沒有延誤就醫，CDC當時已經對外說明本案並沒有延誤就醫。