資深媒體韋安指出，綠營狂轟亂炸侯友宜近一個月，侯僅受「皮肉傷」，但筋骨仍非常強健。 截圖自韋安臉書

恩恩案風風雨雨後，《美麗島電子報》今天公佈一項最新民調，民調顯示，新北市長侯友宜的「信任指數」在政治人物中仍然穩居第一。對此，資深媒體韋安指出，綠營狂轟亂炸侯友宜近一個月，僅讓部分綠營支持者歸隊，而侯受「皮肉傷」，但筋骨仍非常強健。

韋安並表示，若對侯團隊無休止地追打羞辱；或著用不實的謊言，如類似指控

，只會物極必反，讓不少民眾會變的同情和更支持侯，並開始厭棄無限上綱、不擇手段的攻擊者們。侯友宜反而會被越打越強。

資深媒體韋安今天在臉書發文指出，因新北小童案，綠營狂轟亂炸新北市長侯友宜，已近1個月。想要藉由對侯「人設」的「核子級政治毀滅」，反轉2022九合一大選綠營的整體弱勢，也希望一舉掃除，未來2024總統大選中，令人寢食難安的「心頭大患」。

韋安說，幾天前，和一位綠營的民調專家探討，此一事件雖然是侯上任市長以來的最重大的危機和挑戰，但對他40多年公職生涯所累積的公眾形象-「人設」，以及各階層廣泛民意支持，只會是「小傷」。

韋安並指出，今天最具參考價值的《美麗島電子報》剛出爐的長期追蹤民調，在「政治人物信任指數」方面，侯的信任指數與2個月前相較，雖下跌7.5%，但仍居台灣所有政治人物第一。

具體的「信任指數」數據為：侯友宜64.1(-7.5點)、賴清德61.8(-0.6點 )、陳建仁61.7（+1.4點）、蔡英文52.8(-1.1點)、柯文哲49.4(+4.3點)、朱立倫33.5（＋1.7點）

韋安表示，該民調是在所有相關「錄音檔」，全面被媒體報導之後所做。經細部數據分析，小童案並未影響中間選民，對侯友宜的「人設」 觀感及「信任度」，僅讓部分綠營支持者歸隊。侯友宜雖受皮肉傷 ，但信任度繼續穩定領先。

韋安並指出，《美麗島電子報》在民調解讀中指出，經交叉分析得見各群民眾信任新北市長侯友宜的明顯高於不信任，尤其新北市及雲嘉南與基宜花東離島、或30至59歲、或國中至專科學歷、或民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群超過7成信任侯友宜。

尤其，侯友宜在新北的「信任指數」為67.5，比全國的64.1，還高出3.4。顯見新北市民，對侯施政整體表現和政治風格，仍深具肯定與支持。

韋安指出，從民調數據來看，侯友宜力挺兩年來在第一線防疫作戰的警消、公衛基層，絕不以切割、犧牲下屬，來解救政治危機的堅持。反而塑造出他另一種的「鐵漢」和有guts，非一般政治人物的「人設」，並受到多數人民的認可和支持。讓販夫走卒和普羅大眾覺得，侯是一個和自己一樣，有情有義的「常人」，而非標準的尋常政客。

韋安並從政治觀察及民調數據分析，表示可以得到以下3方面結論：一、綠營已視此一事件，為總統前哨戰。先打垮侯友宜，是民進黨內唯一共識。畢竟，民進黨想要長期執政，唯一一顆「大石頭」，就是侯友宜。

二、只有綠營支持者，降低對侯友宜的信任度。三、繼續追打，坐實民進黨只會政治鬥爭的「治國之方」。

韋安指出，《美麗島民調》顯示，對侯友宜的追打，只對泛綠陣營的支持者有效。這在選舉年是很合理的，畢竟政治動員很容易讓藍綠歸隊，民進黨當然知道這個選舉的「不二法門」，不過人民也知道這個道理。

也就是說，當新北市政府持續澄清各項指控，甚或顯而易見的「謠言」時，綠營繼續追打的目的是，至少讓綠營支持者歸隊，讓他們不要再信任侯友宜。韋安並表示，到目前為止，民進黨當然不會就此停下，因為希望再多「打侯」一點，也會讓中立政治傾向者，動搖對侯友宜的信任和信心。不過，在這場「綠、侯對決」中，最終裁判者，不是政黨而是人民。