中和男童恩恩案續燒，資深媒體人周玉蔻獲得新北市消防局與雙和醫院的橫向通話錄音檔，並在節目上公布，引發軒然大波。新北市消防局長黃德清表示，政論節目明知這些內容應循正當管道取得，竟將違法取得的檔案公開播放，打擊全體消防同仁士氣，呼籲一切讓調查回歸到司法程序，針對違法行為也將依法提告。

周玉蔻17日在節目上播出這段橫向錄音檔，顯示消防局和衛生局及衛生所聯繫不上後，直接和雙和醫院聯絡，而這段錄音檔確實是消防局內部人員外流，該員已在19日晚間主動前往新北地檢署自首。

黃德清表示，政論節目明知公務機關的內部電話通話內容，屬應秘密並不可洩漏的資訊，本應循正當且合法管道取得，竟將他人違法取得的檔案，公開於媒體播放，造成個資、應秘密事項外洩。

黃德清說，這讓相關處理人員及其家人心理承受莫大的壓力與恐懼，且讓全體消防同仁士氣大受影響，因此呼籲有心人士，不要再利用本案打擊第一線辛苦的同仁，讓調查回歸到司法程序。

黃德清批，本次事件已明顯遭到有心人士利用，除誘導同仁違法提供應秘密的電話錄音檔外，更配合特定媒體刻意誤導民眾，賺取其私人利益。

黃德清強調，絕對捍衛基層同仁權益，針對本案本局籲請檢察官能儘快進行偵辦作業，抑制歪風，也提醒有心人士，切勿再將錄音檔外流及公布，否則將會會依法追訴。

黃德清說，疫情期間每位消防同仁均兢兢業業在自己崗位上，全力以赴守護著市民，但卻有部分政治人物與政論節目，不斷以片斷的資訊，或臆測編造故事的方式，來誤導大眾獲取己身利益。

黃德清表示，絕對追求透明與真相，也深知任何調查均會被有心人士刻意錯誤解讀、羅織罪名，因此將所有事證交由檢調單位查明，也會呼籲地檢署能儘速偵辦，相信在第三方的公平偵查審判下，必能給家屬真相也還同仁清白。