中和男童恩恩事件後續發展愈燒愈烈，恩恩爸再對新北市消防局提出質疑，恩恩到院前的血氧濃度80，此數據從何而來？消防局回應，是當時家屬向救護人員提供。恩恩爸獲悉後爆怒，家中沒血氧機，他太太也沒講過，消防局必須說明清楚，甚至提供救護車上影像，釐清真相。

恩恩爸昨（23）日深夜在臉書發文，比對消防局提供的救護紀錄表，才發現血氧值寫「無法測量」，整份報告是電腦打字，和在網路查證的「手寫」救護紀錄表差異很大，應該代表還有一份現場的救護紀錄，記載到關鍵數字。

恩恩爸表示要澄清他的訴求，他沒懷疑過基層消防分隊救護人員的熱誠和急救技能，這份紀錄表是板橋勤務中心提供，因為這20多天來的諸多狀況，在聽到外漏的無線電呼叫錄音檔之後，他認為這份報告頗有疑慮，報告是勤務中心提供，他沒懷疑基層分隊當下記載有無確實，但卻看到無線電呼叫與報告有落差，希望消防局能好好回應。

消防局今天上午回應，因應無紙化已於2019年9月啟用電子化救護紀錄系統，目前救護紀錄表是電子表單格式。經查，救護出勤同仁有嘗試量測恩恩血氧值，但是量測不到，故救護紀錄表上填寫「無法量測」；無線電回報血氧值80的紀錄，是當時家屬向救護人員提供的。雖然無法量測到血氧值，救護同仁觀察恩恩膚色後給予氧氣處置。

恩恩爸得知後，表示感到驚訝與憤怒，他確認過家中並無血氧機，他太太也沒說過這句話，誣賴「血氧值80」是家屬告知救護員，希望新北市消防局好好向大家說明，甚至提供救護車上錄影影像來確認，釐清事件真相。