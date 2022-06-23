蔡英文總統（右3）、新北市長侯友宜（右）23日出席「南亞科技新廠動土典禮」，台塑集團總裁王文淵（右2）一同出席。（鄧博仁攝）

【LIVE直播】蔡英文、王美花、侯友宜同框 出席「南亞科技新廠動土典禮」

恩恩案爭議延燒，新北市長侯友宜連日遭綠營圍剿。總統蔡英文、經濟部長王美花、新北市長侯友宜今（23日）上午一同出席「南亞科技新廠動土典禮」，其中蔡英文、侯友宜同框畫面也引發關注。從直播一開始的畫面可見，蔡英文一到場時，也向侯友宜、王美花等貴賓問候，眾人再一起走入會場。

蔡英文致詞時表示，很高興跟各位業界先進及執政團隊的同仁，共同見證我們南亞科技新廠的開工動土典禮，台灣的半導體技術，已經占有世界領先地位，這幾年來台灣的半導體及高科技產業，對全世界的供應鏈來說，已經是具有不可或缺的重要性。恭喜南亞科技，正式啟動自主研發10奈米級DRAM技術，這代表台塑集團，將會正式邁向DRAM技術自主，這也是台灣的高科技產業，布局元宇宙商機、強化自主研發能力，非常重要的一步，可以說是「護國群山再加一」。

侯友宜在致詞時表示，三千億的投資，不只對新北也是對北部近年最重要的投資，帶動新北跟全台，且在大家通力合作跟中央協助，未來能帶動新北經濟發展。

然而在此場活動中，從直播畫面可見兩人未有進一步互動，在活動結束後也未接受媒體訪問。